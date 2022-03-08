Интернет-легенда: Киевлянка сбила дрон банкой с огурцами - как все было на самом деле

История о том, как жительница Киева сбила с балкона квартиры небольшой беспилотник банкой с консервированными огурцами, уже стала сетевой легендой. Хотя на самом деле все было не совсем так. Это были вовсе не огурцы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Впрочем, несоответствия легенды реальным событиям незначительны. О том, как все произошло на самом деле, рассказал портал Liga.Life, который выяснил детали непосредственно у героини этой истории.

Были сумерки, солнце еще не взошло. Алена сидела на балконе: "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание". До этого женщина ни разу не видела дроны вблизи, но, услышав звук, поняла - это точно не птица. Времени, чтобы сбегать в комнату и найти что-то подходящее, не было и Алена схватила ближайшую банку с консервацией и запустила в дрон. "Пожалуй, от страха, - рассказала женщина. - А что если начнут обстреливать! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах. Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка".

Good evening, we are from Ukraine!😉💙💛 pic.twitter.com/7sk9WpcYWo — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 6, 2022

После этого они вместе с мужем обежали дом, растоптали остатки дрона и разбросали обломки по разным бакам с мусором. "Я не разбираюсь в этой электронике. Может, оно пишет, отслеживает", - пояснила Алена. Снимки разбитой банки с огурцами она называет фейком, а свою разбитую банку с помидорами не фотографировала: "Время не то, чтобы фото делать".

По ее мнению, дрон запустили мародеры, которые ищут квартиры без хозяев: "У нас по подъезду они уже ходили. Соседка заметила подозрительных молодых людей, а когда начала расспрашивать громко, кто они и откуда, те быстро убежали. Мирные люди не сделали бы так".

Visualisation of the act of bravery pic.twitter.com/Jjflz62M6j — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 7, 2022

Елена работает в маленьком магазине бытовой химии в Киеве, хозяева которого недавно покинули город. Тем не менее, каждый день, несмотря на обстрелы, она приходит на работу, так как людям нужны порошок, мыло, туалетная бумага - и половины товаров уже нет. "Если бы они были моими, раздала бы без денег. Бабушкам отдаю просто так, потому что где сейчас старушка что-то возьмет. Думаю, сейчас работа магазинчика – мой больший вклад, чем этот случай с дроном", – говорит Елена.

Уезжать из Киева она не хочет: "Это мой дом, моя земля. Буду стоять, грызть, бороться буду, воевать. Все, что надо".