Интернет-легенда: Киевлянка сбила дрон банкой с огурцами - как все было на самом деле

История о том, как жительница Киева сбила с балкона квартиры небольшой беспилотник банкой с консервированными огурцами, уже стала сетевой легендой. Хотя на самом деле все было не совсем так. Это были вовсе не огурцы.

Впрочем, несоответствия легенды реальным событиям незначительны. О том, как все произошло на самом деле, рассказал портал Liga.Life, который выяснил детали непосредственно у героини этой истории.

Были сумерки, солнце еще не взошло. Алена сидела на балконе: "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание". До этого женщина ни разу не видела дроны вблизи, но, услышав звук, поняла - это точно не птица. Времени, чтобы сбегать в комнату и найти что-то подходящее, не было и Алена схватила ближайшую банку с консервацией и запустила в дрон. "Пожалуй, от страха, - рассказала женщина. - А что если начнут обстреливать! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах. Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка".

Good evening, we are from Ukraine!😉💙💛 pic.twitter.com/7sk9WpcYWo