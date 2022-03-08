Интернет-легенда: Киевлянка сбила дрон банкой с огурцами - как все было на самом деле
Foto: Shutterstock un LIGA.Life, kolāža

История о том, как жительница Киева сбила с балкона квартиры небольшой беспилотник банкой с консервированными огурцами, уже стала сетевой легендой. Хотя на самом деле все было не совсем так. Это были вовсе не огурцы.

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Впрочем, несоответствия легенды реальным событиям незначительны. О том, как все произошло на самом деле, рассказал портал Liga.Life, который выяснил детали непосредственно у героини этой истории.

Были сумерки, солнце еще не взошло. Алена сидела на балконе: "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание". До этого женщина ни разу не видела дроны вблизи, но, услышав звук, поняла - это точно не птица. Времени, чтобы сбегать в комнату и найти что-то подходящее, не было и Алена схватила ближайшую банку с консервацией и запустила в дрон. "Пожалуй, от страха, - рассказала женщина. - А что если начнут обстреливать! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах. Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка".

После этого они вместе с мужем обежали дом, растоптали остатки дрона и разбросали обломки по разным бакам с мусором. "Я не разбираюсь в этой электронике. Может, оно пишет, отслеживает", - пояснила Алена. Снимки разбитой банки с огурцами она называет фейком, а свою разбитую банку с помидорами не фотографировала: "Время не то, чтобы фото делать".

По ее мнению, дрон запустили мародеры, которые ищут квартиры без хозяев: "У нас по подъезду они уже ходили. Соседка заметила подозрительных молодых людей, а когда начала расспрашивать громко, кто они и откуда, те быстро убежали. Мирные люди не сделали бы так".

Елена работает в маленьком магазине бытовой химии в Киеве, хозяева которого недавно покинули город. Тем не менее, каждый день, несмотря на обстрелы, она приходит на работу, так как людям нужны порошок, мыло, туалетная бумага - и половины товаров уже нет. "Если бы они были моими, раздала бы без денег. Бабушкам отдаю просто так, потому что где сейчас старушка что-то возьмет. Думаю, сейчас работа магазинчика – мой больший вклад, чем этот случай с дроном", – говорит Елена.

Уезжать из Киева она не хочет: "Это мой дом, моя земля. Буду стоять, грызть, бороться буду, воевать. Все, что надо".

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