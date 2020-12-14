"Иранскую Анджелину Джоли" посадили на 10 лет за богохульство
Foto: Privātais arhīvs

Жительницу Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar), прославившуюся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Иранская журналистка Масих Алинеджад поговорила с адвокатом Табар, который подтвердил, что девушка действительно получила такой приговор.

Она обратилась к американской актрисе с просьбой о помощи. "Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка", — написала Алинеджад.

В апреле блогерша заразилась коронавирусом. Первоначально Хишванд перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Администрация тюрьмы была вынуждена разрешить госпитализацию. Для продолжения лечения девушку доставили в больницу в Тегеране.

Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась в 2018 году после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года.

17 марта стало известно, что Иран решил временно освободить из тюрем 85 тысяч заключенных, в том числе осужденных по политическим делам. Такие меры потребовались для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В публикации "Центра за права человека в Иране" юрист Хишванд утверждает, что судья отказался освободить девушку на время эпидемии.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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