"Иранскую Анджелину Джоли" посадили на 10 лет за богохульство

Жительницу Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar), прославившуюся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

Ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Иранская журналистка Масих Алинеджад поговорила с адвокатом Табар, который подтвердил, что девушка действительно получила такой приговор.

Она обратилась к американской актрисе с просьбой о помощи. "Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка", — написала Алинеджад.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76