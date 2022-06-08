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Ивар Калниньш вычеркнул из памяти российских коллег
Ивар Калниньш о войне, экзорцизм Кристиана Бректе и рецепты от Хосама Абу Мери: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как война в Украине повлияла на круг друзей и карьеру Ивара Калниньша, польза от пандемии в версии Хосама Абу Мери, зачем дизайнер Наталия Янсоне стоит на гвоздях и как автор скандального мурала Кристиан Бректе изгоняет Сатану. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Ивар Калниньш вычеркнул из памяти российских коллег
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