Ивар Калниньш о войне и рецепты от Хосама Абу Мери: о чем пишут латышские таблоиды

Как война в Украине повлияла на круг друзей и карьеру Ивара Калниньша, польза от пандемии в версии Хосама Абу Мери, зачем дизайнер Наталия Янсоне стоит на гвоздях и как автор скандального мурала Кристиан Бректе изгоняет Сатану. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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