Извращенец прикинулся известным режиссером и уговорил актрис раздеться
Foto: Pixabay/Igor Link

Извращенец прикинулся известным британским режиссером Хью Уэлшманом и уговорил нескольких актрис раздеться в видеочате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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В начале сентября кинематографист, снявший ленту "Ван Гог. С любовью, Винсент", начал получать гневные послания от артистки, с которой он не был знаком. "Если бы ваша жена знала, что вы сделали со мной в Skype", — написала возмущенная женщина.

Уэлшман заблокировал ее, однако позднее начал получать аналогичные сообщения от актрис из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Техаса, хотя сам режиссер проживает в польском городе Сопот. Всего он получил около 13 жалоб на действия мошенника.

Выяснилось, что неизвестный мужчина связывался с актрисами, представлялся Уэлшманом и предлагал им роли в кино. Позднее он просил их связаться по видеочату, а также уговаривал обнажиться перед ним. Как минимум трое артисток согласились на это. В настоящее время полиция Лос-Анджелеса занимается расследованием этого дела.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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