1 15
"Начинающий автор - никто". Вика Лякишева о русских писателях в Латвии, книгах и неудобных темах
К нам едут The Cure, богатство семьи Шкеле, самый большой салат и другие события недели
Foto: Publicitātes foto

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 15
"Начинающий автор - никто". Вика Лякишева о русских писателях в Латвии, книгах и неудобных темах
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта