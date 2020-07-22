Как взывающий к патриотизму спортивный агент уходит от налогов в Латвии, что помогло известной "радиогейше" спасти семью и где "ютится" известный журналист Карлис Стрейпс после продажи двухэтажной 7-комнатной квартиры в самом центре столицы? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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