Как Бусулис борется с пропагандой и травля под прикрытием Сатверсме: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Гобземс продает дом, что написано в брачном договоре сына Айнара Шлесерса, как Интар Бусулис пытается снять с россиян морок пропаганды и почему полиция не реагирует на заявления о травле и угрозах? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама