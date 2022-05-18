1 7
Покупки врозь. Сын Айнара Шлесерса перед свадьбой заключил брачный договор
Как Бусулис борется с пропагандой и травля под прикрытием Сатверсме: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему Гобземс продает дом, что написано в брачном договоре сына Айнара Шлесерса, как Интар Бусулис пытается снять с россиян морок пропаганды и почему полиция не реагирует на заявления о травле и угрозах? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 7
Покупки врозь. Сын Айнара Шлесерса перед свадьбой заключил брачный договор
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль