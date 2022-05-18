Как Бусулис борется с пропагандой и травля под прикрытием Сатверсме: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Гобземс продает дом, что написано в брачном договоре сына Айнара Шлесерса, как Интар Бусулис пытается снять с россиян морок пропаганды и почему полиция не реагирует на заявления о травле и угрозах? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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