1 10
Лазейка для однополых браков и странные дела с акциями Olainfarm: о чем пишут латышские таблоиды
Как дети зарабатывают миллионы, лазейка для гей-браков, страшные пионерские лагеря и другие события недели
Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 10
Лазейка для однополых браков и странные дела с акциями Olainfarm: о чем пишут латышские таблоиды

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма