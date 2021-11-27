Как школы убивают нашу креативность, о силе интровертов и тайны оргазма - лучшие TED Talks на русском

Выступления TED популярны по всему миру. Пройдя путь от почти от почти полного краха до мирового феномена конференции TED стали площадкой для общения, обмена опытом и источником полезных знаний. За всю историю существования конференции есть несколько спикеров, которые особенно вдохновили слушателей. Представляем вам подборку из 12 выступлений на TED, которые обязательно стоит увидеть.

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TED (от англ. technology, entertainment, design — технологии, развлечения, дизайн) — это американский частный некоммерческий фонд. Интересно, но еще 10 лет назад, вы бы не смогли найти ни одного TED Talks в интернете. Тогда посещение этой конференции было настоящей роскошью, билеты стоили дорого, а записи не были доступны для широкого круга людей. Некоторые организаторы TED хотели, чтобы все так и оставалось, потому что не верили, что конференция станет популярной онлайн. В 2006 году, руководители TED решили выложить все архивные доклады в интернете бесплатно, что послужило ключевым этапом развития того формата, с которым мы знакомы сегодня.

Среди спикеров TED множество изобретателей, ученых, влиятельных людей, военных стратегов, вундеркиндов, людей с необычным жизненным опытом и многих других. Важно, что каждый оратор имеет профессиональное понимание какой-либо темы, а это делает презентации максимально информативными. Знали ли вы, почему выступление на TED длится не более 18 минут? Все дело в том, что куратор TED Крис Андерсон установил такую максимальную длину, потому этого времени достаточно, чтобы обсудить важные вопросы так, чтобы никто не успел заскучать.

