Как школы убивают нашу креативность, о силе интровертов и тайны оргазма - лучшие TED Talks на русском

Выступления TED популярны по всему миру. Пройдя путь от почти от почти полного краха до мирового феномена конференции TED стали площадкой для общения, обмена опытом и источником полезных знаний. За всю историю существования конференции есть несколько спикеров, которые особенно вдохновили слушателей. Представляем вам подборку из 12 выступлений на TED, которые обязательно стоит увидеть.
TED (от англ. technology, entertainment, design — технологии, развлечения, дизайн) — это американский частный некоммерческий фонд. Интересно, но еще 10 лет назад, вы бы не смогли найти ни одного TED Talks в интернете. Тогда посещение этой конференции было настоящей роскошью, билеты стоили дорого, а записи не были доступны для широкого круга людей. Некоторые организаторы TED хотели, чтобы все так и оставалось, потому что не верили, что конференция станет популярной онлайн. В 2006 году, руководители TED решили выложить все архивные доклады в интернете бесплатно, что послужило ключевым этапом развития того формата, с которым мы знакомы сегодня.
Среди спикеров TED множество изобретателей, ученых, влиятельных людей, военных стратегов, вундеркиндов, людей с необычным жизненным опытом и многих других. Важно, что каждый оратор имеет профессиональное понимание какой-либо темы, а это делает презентации максимально информативными. Знали ли вы, почему выступление на TED длится не более 18 минут? Все дело в том, что куратор TED Крис Андерсон установил такую максимальную длину, потому этого времени достаточно, чтобы обсудить важные вопросы так, чтобы никто не успел заскучать.
- 1. Элизабет Гилберт о вашем неуловимом гении
- 2. Сьюзан Кейн о скрытой силе интровертов
- 3. Кэмерон Рассел о том, каково быть супермоделью
- 4. Пранав Мистри о технологии "умной" одежды
- 5. Дэн Пинк о мотивации с точки зрения науки
- 6. Тони Роббинс о "невидимой силе", которая заставляет нас действовать
- 7. Мэри Роуч о научных тайнах секса
- 8. Джилл Болт Тейлор о человеческом мозге после инсульта
- 9. Брене Браун о силе в уязвимости, храбрости, искренности и стыде
- 10. Саймон Синек о том, как и почему великие лидеры ведут за собой миллионы
- 11. Эми Кадди о том, как язык тела формирует вашу личность
- 12. Кен Робинсон о том, как школы убивают нашу креативность