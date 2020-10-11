Как сидится Ефремову, новый телеканал в Латвии, Горбачев в театре и другие события недели

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Тантрический секс для депутата и чем кормили Макрона в Риге: о чем пишут латышские таблоиды
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Foto: EPA/Scanpix/LETA

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Тантрический секс для депутата и чем кормили Макрона в Риге: о чем пишут латышские таблоиды

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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