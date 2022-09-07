Как выучить латышский за 3 месяца и женское платье Никиты Троянского: о чем пишут латышские таблоиды

В чем секрет крепкого 60-летнего брака Раймонда Паулса, как миллионер Юлий Круминьш противостоит экономическому кризису, почему депутат Леиньш спал в фойе Сейма, можно ли заговорить по-латышски за три месяца (спойлер - можно) и сколько зарабатывают животные на латвийских съемочных площадках. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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