AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Оргкомитет конкурса "Мисс Вселенная" назвал дату проведения финала — новую победительницу международного состязания выберут в мае после перерыва, растянувшегося на полтора года. Участницам из разных стран мира придется выдержать карантин перед мероприятием, носить маски и соблюдать дистанцию, но организаторы все равно с нетерпением ждут, когда смогут вручить корону новой королеве красоты.

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Конкурс "Мисс Вселенная", перенесенный в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции, в этом году все-таки состоится. Как сообщает People со ссылкой на организаторов, корону красоты на международном состязании красавиц вручат в мае 2021 года. Причем в "живом" формате — 69-й по счету финал конкурса состоится 16 мая в городе Холливуд, штат Флорида, в отеле-казино Seminole Hard Rock.

"Мы провели месяцы за планированием и разработкой мер безопасности, чтобы подготовить этот финал, — который станет запоминающимся, особенным и совершенно инновационным", — заявила президент оргкомитета Пола М. Шугарт. — Жду с нетерпением, когда эти труды будут вознаграждены, и мы сможем короновать в мае новую "Мисс Вселенную".

На деле меры предосторожности, которые будут применены в Seminole Hard Rock Hotel&Casino, будут аналогичны тем, что применялись во время проведения конкурса "Мисс США" в ноябре прошлого года — его устроили в "живом" формате в Грейсленде, поместье в Мемфисе, принадлежавшем Элвису Пресли.

Чтобы уберечься от распространения COVID-19, участниц со всего мира обяжут пройти карантин перед приездом, по нескольку раз сдавать тесты, в том числе непосредственно перед шоу, использовать маски и сохранять социальную дистанцию. Кроме того, в Miss Universe Organization говорят об "очень ограниченной аудитории", однако билеты будут доступны только в конце марта, и сколько их будет, пока неизвестно.

Сам конкурс в этом году начнется с того, что участницы представят сами себя, затем последуют традиционный выход в купальниках, дефиле в вечерних платьях и интервью с участницами. Корону победительнице вручит "Мисс Вселенная 2019" — девушка из ЮАР Зозибини Тунци.

Во многих странах национальные конкурсы уже провели без зрителей — либо приняли решение вовсе отказаться от состязания из-за эпидемиологической ситуации, сохранив титул королевы красоты за победительницей 2019-го на второй год. Например, корона осталась у "Мисс Англии" Бхаши Мухерджи, которая выполняла свои обязанности — вдохновлять других и участвовать в благотворительных проектах — при помощи соцсетей. В реальной же жизни она работала в госпитале с больными COVID-19, будучи медиком по образованию.

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