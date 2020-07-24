Kārums навсегда. Рижанин увековечил татуировкой любовь к творожному сырку

19-летний рижанин Роман Горбачев так любит творожные сырочки Kārums, что решил выразить свои чувства, сделав татуировку с изображением популярного лакомства.

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Рисунок в натуральную величину молодой человек сделал на руке. А на ноге у него есть символ продукции Kārums - ворона. Также у Романа есть на плече татуировка с изображением сидящей на Вантовом мосту девушки - и на ее плече также сидит та самая ворона.

Тату с рисунком сырка имеет свою историю, пишет Delfi Izklaide. Роман всегда ел Kārums на завтрак, однако три года назад уехал в Амстердам на тренировки по боксу. И там, к сожалению, оказался лишен своего привычного утреннего лакомства. Как выяснилось, большим ценителем популярных творожных сырков был и тренер Романа, с которым они вместе оказались в Амстердаме.

После возвращения молодой человек решил, что больше никогда не расстанется с любимым продуктом, и решил сделать татуировку.

Производители линейки сырков Kārums - компания Food Union - рассказали, что с таким случаем столкнулись впервые, и очень тронуты такой любовью к их продукции.