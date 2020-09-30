Киселев переночевал в номере Навального и стал объектом едких шуток
Foto: Sputnik/Scanpix

Российский телеведущий Дмитрий Киселев попытался доказать несостоятельность теории об отравлении Алексея Навального, но стал объектом жестких насмешек.

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Киселев снял сюжет о том, как он переночевал в том самом отеле и, как он утверждает, в том самом номере, где в Томске останавливался Навальный.

Как утверждает телеведущий, если бы Навального в отеле отравили "Новичком", гостиница была бы уже закрыта, заполнена людьми костюмах химзащиты и подверглась специальной очистке. А он там преспокойно в халате ходит. К тому же, в номере оказалась всего одна бутылка воды, тогда как из номера Навального вынесли три.

Эти доводы показались многим неубедительными. В русскоязычном сегменте Twitter появилось множество шуток (порой довольно злых или циничных) на тему сюжета, а комик Илья Соболев даже снял видеопародию.

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