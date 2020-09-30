Киселев переночевал в номере Навального и стал объектом едких шуток

Российский телеведущий Дмитрий Киселев попытался доказать несостоятельность теории об отравлении Алексея Навального, но стал объектом жестких насмешек.
Киселев снял сюжет о том, как он переночевал в том самом отеле и, как он утверждает, в том самом номере, где в Томске останавливался Навальный.
Как утверждает телеведущий, если бы Навального в отеле отравили "Новичком", гостиница была бы уже закрыта, заполнена людьми костюмах химзащиты и подверглась специальной очистке. А он там преспокойно в халате ходит. К тому же, в номере оказалась всего одна бутылка воды, тогда как из номера Навального вынесли три.
Эти доводы показались многим неубедительными. В русскоязычном сегменте Twitter появилось множество шуток (порой довольно злых или циничных) на тему сюжета, а комик Илья Соболев даже снял видеопародию.
Киселев провёл ночь в томском отеле, в котором останавливалась команда Навального.
Зачем-то довольно откровенно рассказал про свою личную жизнь:
"Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась... говорит, что брезгует".
Что ж, сложно ее не понять pic.twitter.com/idGERenVuz
— Ann (@IfSoAnn) September 28, 2020
Дмитрий Киселёв съездил в Освенцим, чтобы опровергнуть, что там проводили Холокост.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) September 29, 2020
Дмитрий Киселев прошелся по Большому Москворецкому мосту, опровергнув тем самым слухи об убийстве на нем Бориса Немцова. В ближайшее время Киселев отправится в Беслан.— Vagif Abilov (@VagifAbilov) September 28, 2020
Смотрите в новом выпуске: Дмитрий Киселёв провёл ночь в театре на Дубровке, чтобы доказать, что никакого теракта не было— Репрессированный электрик (@ElectricBanned) September 29, 2020
Дмитрий Киселев проехался в кабриолете по улицам Далласа, чтобы подтвердить что убийство Кеннеди - миф империалистической пропаганды.— YouKnow (@YouKnowWhoIamMH) September 29, 2020
Дмитрий Киселев выпил чаю в отеле Миллениум, Лондон. Полоний 210 не существует, это выдумка Ми6 и западных кукловодов.— YouKnow (@YouKnowWhoIamMH) September 29, 2020
Дмитрий Киселёв поехал в Иерусалим и убедился, там не распинают на кресте. Из чего вывел заключение, что Иисус Христос наврал.— Прочий посторонний (@_drugoy_) September 29, 2020
Киселев побывал в Хиросиме и Нагосаки после чего благополучно вернулся домой живым и здоровым.— Шишкин (@tsishci) September 29, 2020
Тем самым он развеял миф о ядерной атаки США на мирные японские города!
Дмитрий Киселев побывал на Луне, чтобы доказать, что нормальный человек там побывать не мог— Константин Ворон (@dark_dark_voron) September 29, 2020