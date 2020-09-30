Киселев переночевал в номере Навального и стал объектом едких шуток

Российский телеведущий Дмитрий Киселев попытался доказать несостоятельность теории об отравлении Алексея Навального, но стал объектом жестких насмешек.

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Киселев снял сюжет о том, как он переночевал в том самом отеле и, как он утверждает, в том самом номере, где в Томске останавливался Навальный.

Как утверждает телеведущий, если бы Навального в отеле отравили "Новичком", гостиница была бы уже закрыта, заполнена людьми костюмах химзащиты и подверглась специальной очистке. А он там преспокойно в халате ходит. К тому же, в номере оказалась всего одна бутылка воды, тогда как из номера Навального вынесли три.

Эти доводы показались многим неубедительными. В русскоязычном сегменте Twitter появилось множество шуток (порой довольно злых или циничных) на тему сюжета, а комик Илья Соболев даже снял видеопародию.

Киселев провёл ночь в томском отеле, в котором останавливалась команда Навального. Зачем-то довольно откровенно рассказал про свою личную жизнь: "Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась... говорит, что брезгует". Что ж, сложно ее не понять pic.twitter.com/idGERenVuz

— Ann (@IfSoAnn) September 28, 2020

Дмитрий Киселёв съездил в Освенцим, чтобы опровергнуть, что там проводили Холокост. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) September 29, 2020

Дмитрий Киселев прошелся по Большому Москворецкому мосту, опровергнув тем самым слухи об убийстве на нем Бориса Немцова. В ближайшее время Киселев отправится в Беслан. — Vagif Abilov (@VagifAbilov) September 28, 2020

Смотрите в новом выпуске: Дмитрий Киселёв провёл ночь в театре на Дубровке, чтобы доказать, что никакого теракта не было — Репрессированный электрик (@ElectricBanned) September 29, 2020

Дмитрий Киселев проехался в кабриолете по улицам Далласа, чтобы подтвердить что убийство Кеннеди - миф империалистической пропаганды. — YouKnow (@YouKnowWhoIamMH) September 29, 2020

Дмитрий Киселев выпил чаю в отеле Миллениум, Лондон. Полоний 210 не существует, это выдумка Ми6 и западных кукловодов. — YouKnow (@YouKnowWhoIamMH) September 29, 2020

Дмитрий Киселёв поехал в Иерусалим и убедился, там не распинают на кресте. Из чего вывел заключение, что Иисус Христос наврал. — Прочий посторонний (@_drugoy_) September 29, 2020

Киселев побывал в Хиросиме и Нагосаки после чего благополучно вернулся домой живым и здоровым.

Тем самым он развеял миф о ядерной атаки США на мирные японские города! — Шишкин (@tsishci) September 29, 2020