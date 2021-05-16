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ФОТО. На коньках по Мальдивам: как российские звезды отдыхают во время майских праздников
Клоунада в День победы, новый телеканал на русском, маленькие латышские миллионеры и другие события недели
Foto: Instagram.com/olgaorlova1311

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ФОТО. На коньках по Мальдивам: как российские звезды отдыхают во время майских праздников

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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