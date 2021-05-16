Клоунада в День победы, новый телеканал на русском, маленькие латышские миллионеры и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. ФОТО. На коньках по Мальдивам: как российские звезды отдыхают во время майских праздников
- 2. Латвийским зрителям будет доступен новый канал с фильмами и сериалами на русском языке
- 3. СГБ проверяет выступление латвийского певца Яниса Лемежиса в Крыму
- 4. ФОТО: Как на карнавал. Нарядившихся в военную форму звезд обругали в соцсетях
- 5. Живущая в Великобритании латышка сделала своих детей блогерами-миллионерами
- 6. "Все, как в нашем обществе". В Риге снимают билингвальный сериал с участием звезд из разных стран
- 7. ФОТО, ВИДЕО: Обосновавшийся в России Стивен Сигал продает дом-крепость в Аризоне
- 8. ФОТО: Звезда "Гарри Поттера" пьет пиво и гуляет по Старому городу в Таллине