Когда художник — сама жизнь. Случайный сюрреализм: снимки, похожие на чудеса

Наверняка у каждого из нас в смартфоне хранится хотя бы одна фотография или видео, где изображено что-то обыденное, но в то же время очень необычное или смешное. На платформе Reddit пользователи публикуют такие снимки в паблике "Случайный сюрреализм" (Accidental surrealism).

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Благодаря стечению обстоятельств, игре света и тени и случайных технических "глюков" аппаратуры получаются совершенно удивительные вещи. Тут можно увидеть дома-призраки, кошку-осьминожку, лестницу наоборот, злого духа извергающегося вулкана, уставший ветряной генератор и много других чудес. Смотрите!

Полярный водоворот

Нет, это не проделки матрицы, а вилка с замерзшими спагетти

Замерзшие волны в Антарктике

Психоделические кусты

Дом, погребенный под вулканической пылью на острове Ла Пальма

Удивительные морские врата

Так вот где Мунк черпал вдохновение для своего шедевра

Листочек, который думает, что он рыбка

Лицо разгневанного божества в облаке огня и вулканической пыли

Чикаго в отражении озера Мичиган

Что в голове у повелителя океана?

Зима в Саудовской Аравии

Небоскреб-призрак

Даже ветряной генератор может устать

Камин есть, а дома нет

Маскировка, уровень - бог

Запомни меня молодым и веселым

Мы тоже не понимаем, что это такое, но красиво и загадочно

Антракт в театре, женская уборная

Кошка-многоножка

Край света - это здесь

Просто облака на побережье во Флориде

Привет! Говорят, тут угощения раздают

Еще одно здание-призрак

О, спорт, ты... что?

Нападение комаров-мутантов? Нет, просто слишком близко к объективу

Чудеса Google street veiw

Строители определенно любят фильм "Лабиринт"

Картофель взгрустнул, и его можно понять

Если бы диско-шар создал Дали

Птицезилла

Лошадь? Нет воробьиная стая