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С кем проводит время самый завидный холостяк Латвии
Когда Кауперс станет дедом, Мирдза Мартинсоне не верит правительству: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Когда солист Prāta Vētra Ренар Кауперс станет дедушкой, почему знаменитая актриса Мирдза Мартинсоне не верит правительству, кто из знаменитых людей страны решил пойти в политику и как актер Рихард Леперс перестал быть эгоистом. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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С кем проводит время самый завидный холостяк Латвии
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