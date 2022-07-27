Когда Кауперс станет дедом, Мирдза Мартинсоне не верит правительству: о чем пишут латышские таблоиды

Когда солист Prāta Vētra Ренар Кауперс станет дедушкой, почему знаменитая актриса Мирдза Мартинсоне не верит правительству, кто из знаменитых людей страны решил пойти в политику и как актер Рихард Леперс перестал быть эгоистом. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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