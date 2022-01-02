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ФОТО. 1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды
Колдун в Минздраве, как немец полюбил СССР и, конечно, Паулс: самое популярное в DELFI Showtime в 2021 году
Foto: Privātais ahīvs

Что больше всего интересовало наших читателей в 2021 году?

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Судя по статистике, это личная жизнь российских звезд и их деньги и недвижимость, а также интервью Раймонда Паулса, привидение в Минздраве Латвии и немножко кино для взрослых. А еще - события в семье Наташи Королевой, но отнюдь не скандал с изменой, а странное платьице ее мамы Людмилы Порывай и карьерные амбиции сына Архипа, который решил пойти по стопам отца и стать исполнителем эротических танцев.

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ФОТО. 1600 евро в сутки и собственный пляж: как этим летом отдыхают российские звезды
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