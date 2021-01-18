Колдун в Минздраве. Почему о нем говорит вся Латвия

На пресс-конференции правительства 8 января многих зрителей смутил и напугал странный "призрак" за плечом министра Даниэля Павлютса, с 7 января возглавляющего министерство здравоохранения. Что это было?

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Пресс-конференция стала хитом в латвийском сегменте соцсетей. Многие не смогли не заметить взгляд того самого "призрака", изображенного на картине, висевшей за спиной Павлютса - насмешливый и скептичный. И нет, полотно не украшает дом министра, как подумали многие, а находится в министерстве. Картина перешла ему "по наследству" от отстраненной Илзе Винкеле.

Экс-министр выбрала ее для своего кабинета около трех месяцев назад. Это работа под названием "Колдун" (Burvis) художницы Ивонны Зиле (старшая дочь депутата Европарламента Роберта Зиле), передавшей ее министерству на год безвозмездного пользования.

Колдун в Минздраве. Почему о нем говорит вся Латвия
Foto: LETA

Как рассказала художница, этой картине уже 13 лет. В период работы над ней Ивонна увлекалась эзотерикой, шаманизмом и теорией о реинкарнации. Образ колдуна пришел к ней во сне. "Идея работы в том, что у каждого человека есть проводник, который помогает и указывает верный путь, - пояснила художница в разговоре с DELFI. - Такой наставник и ангел-хранитель".

Колдун в Минздраве. Почему о нем говорит вся Латвия
Foto: Gleznotāja Ivonna Zīle pie sava darba "Burvis".

Ивонна Зиле рассказала также, что заметила ажиотаж из-за ее работы, и была удивлена таким вниманием со стороны общественности.

А вот нынешний глава Минздрава Павлютс картину собирается вернуть автору. Советница министра по связям с общественностью Ласма Биндере заявила, что он еще не успел организовать свой кабинет: "Не передвинут и карандаш, что говорить о картине". А место "Колдуна", скорее всего, займет другое полотно одного из латвийских художников.

Колдун в Минздраве. Почему о нем говорит вся Латвия
Foto: Kadrs no video

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