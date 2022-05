Кот Степан из Харькова получил "Оскар" для блогеров

Знаменитый кот Степан из Харькова, ставший известным благодаря своим видео про "грустные вечеринки с коктейлем", стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награду ему вручили в Каннах, пишет "Новая газета".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди лауреатов так называемого "Оскара" для блогеров оказались сразу трое украинцев: певица Джамала, кулинар Евгений Клопотенко и собственно кот Степан.

На церемонии награждения, которая проходила в отеле Martinez, кот появился в галстуке-бабочке цвета украинского флага. Кота на фото для победителей держал знаменитый TikTok-блогер Хаби Ламе, который стал главным фаворитом награждения.

Кот Степан стал популярным из-за видео в Тиктоке и Инстаграме, на которых он сидит с напитками, а на фоне играет музыка. Так, например, ролик, где кот сидит за столом с напитком под песню Стиви Уандера "I just called to say I love you", набрал почти восемь миллионов лайков. Изображения кота разошлись по Интернету и стали мемом.

После начала войны в Украине кот пропал на несколько недель. Позже хозяева вместе с животным нашлись во Франции. Сейчас они вместе со Степаном собирают финансовую помощь для волонтерских фондов, спасающих животных в Украине.

Пользователи в соцсетях обратили внимание, что их любимый кот из Харькова, несмотря на все трудности и стресс из-за войны, ни капли не изменился.