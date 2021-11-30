Красота - страшная сила? Волан-де-Морт, Джо Байден и Зигмунд Фрейд похорошели с помощью FaceApp

Всем знакомы бьюти-фильтры в мобильных приложениях и многие регулярно ими пользуются, чтобы лучше выглядеть в соцсетях. Однако если не знать меры, может случиться что-то "ужасное", нелепое и смешное. В Twitter-аккаунте Yassify Bot молодой студент Денвер Адамс из Небраски показывает, что произойдет, если слишком увлечься бьюти-тюнингом.

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Денвер выкладывает фотографии знаменитостей, обложки музыкальных альбомов, мемы, и даже произведения искусства, которые он по нескольку раз обработал в фильтрах приложения FaceApp.

В результате на всех фотографиях люди (и не только) получили густые ресницы, роскошные волосы и выдающиеся скулы. Этот Twitter-аккаунт быстро набрал популярность, о нем написали в The New York Times и Teen Vogue.

Джо Байден и Камала Харрис

We're so lucky to have them in office 🙏 pic.twitter.com/UO38MemKTF — Yassify Bot (@YassifyBot) November 13, 2021

Дуэйн "Скала" Джонсон

Волан-де-Морт (нос у него так и не вырос)

Мем "Пушистый Иисус"

"Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера

Зигмунд Фрейд

Домовик Добби из "Гарри Поттера"

Master gave Dobby a slay? pic.twitter.com/DNtNF9oP0d — Yassify Bot (@YassifyBot) November 16, 2021

Плакат художника Джея Говарда Миллера "We can do it"

Профессор Северус Снегг

Шедевры мирового искусства

Авраам Линкольн



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