Красота - страшная сила? Волан-де-Морт, Джо Байден и Зигмунд Фрейд похорошели с помощью FaceApp

Всем знакомы бьюти-фильтры в мобильных приложениях и многие регулярно ими пользуются, чтобы лучше выглядеть в соцсетях. Однако если не знать меры, может случиться что-то "ужасное", нелепое и смешное. В Twitter-аккаунте Yassify Bot молодой студент Денвер Адамс из Небраски показывает, что произойдет, если слишком увлечься бьюти-тюнингом.
Денвер выкладывает фотографии знаменитостей, обложки музыкальных альбомов, мемы, и даже произведения искусства, которые он по нескольку раз обработал в фильтрах приложения FaceApp.
В результате на всех фотографиях люди (и не только) получили густые ресницы, роскошные волосы и выдающиеся скулы. Этот Twitter-аккаунт быстро набрал популярность, о нем написали в The New York Times и Teen Vogue.
Джо Байден и Камала Харрис
We're so lucky to have them in office 🙏 pic.twitter.com/UO38MemKTF— Yassify Bot (@YassifyBot) November 13, 2021
Дуэйн "Скала" Джонсон
November 16, 2021
Волан-де-Морт (нос у него так и не вырос)
November 15, 2021
Мем "Пушистый Иисус"
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"Девушка с жемчужной сережкой" Вермеера
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Зигмунд Фрейд
November 18, 2021
Домовик Добби из "Гарри Поттера"
Master gave Dobby a slay? pic.twitter.com/DNtNF9oP0d— Yassify Bot (@YassifyBot) November 16, 2021
Плакат художника Джея Говарда Миллера "We can do it"
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Профессор Северус Снегг
November 22, 2021
Шедевры мирового искусства
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Голлум
November 18, 2021
Тоби Магуайр
November 18, 2021
Эллен Дедженерес
November 17, 2021
Вилли Вонка
November 17, 2021
Берни Сандерс
SLAY THE RICH!! pic.twitter.com/y2NAZYBX8B— Yassify Bot (@YassifyBot) November 16, 2021