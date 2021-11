Красота - страшная сила? Волан-де-Морт, Джо Байден и Зигмунд Фрейд похорошели с помощью FaceApp

Всем знакомы бьюти-фильтры в мобильных приложениях и многие регулярно ими пользуются, чтобы лучше выглядеть в соцсетях. Однако если не знать меры, может случиться что-то "ужасное", нелепое и смешное. В Twitter-аккаунте Yassify Bot молодой студент Денвер Адамс из Небраски показывает, что произойдет, если слишком увлечься бьюти-тюнингом.

Денвер выкладывает фотографии знаменитостей, обложки музыкальных альбомов, мемы, и даже произведения искусства, которые он по нескольку раз обработал в фильтрах приложения FaceApp.

В результате на всех фотографиях люди (и не только) получили густые ресницы, роскошные волосы и выдающиеся скулы. Этот Twitter-аккаунт быстро набрал популярность, о нем написали в The New York Times и Teen Vogue.

We're so lucky to have them in office 🙏 pic.twitter.com/UO38MemKTF