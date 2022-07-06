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Маркус Рива отказался от "кровавых" российских денег
Кровавые русские деньги, Репше-злодей и кто платит за путешествия жены Кариньша: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как Маркус Рива отказался от "кровавых" денег из России, почему Репше стал похож на злодея из комиксов, что мама хоккеиста Индрашиса думает о его сотрудничестве с российским клубом, кто оплачивает поездки жены и дочери премьер-министра и где в Латвии можно встретить эльфа. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Маркус Рива отказался от "кровавых" российских денег
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