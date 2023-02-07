Кто лучший сыщик? Объявлены победители голосования на лучший образ Дня рождения Шерлока Холмса

Организаторы городского праздника объявили победителя зрительского голосования на лучший образ Дня рождения Шерлока Холмса.

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Напомним, голосование на приз зрительских симпатий проходило в 4 номинациях: Лучший Шерлок Холмс, Лучший женский образ, Лучший мужской образ и Лучший детский образ.

Организаторы свяжутся с победителями, чтобы передать им призы.

Победителями стали:

Лучший Холмс - Андрей Сазонов. Ему достанутся билеты на лекцию Антона Долина и показ немого фильма Sherlock. Jr (1924) в кинотеатре KSuns от организаторов праздника - маркетингового агенnства PR Līnija.

Лучший мужской образ - Константин Сурин. Приз посольства Великобритании в Латвии - гастрономический набор для английского чаепития.

Лучший женский образ - Анна Доне. Приз от рижского Музея моды - книга Ольги Вайнштейн "Денди" и билеты в рижский Музей моды.

Лучший детский образ - Габриелла Головкина. Ей достанутся пазл Disney Princess и роскошный раскладной викторианский домик 3D с набором бумажных кукол от компании LIZI.