Кто платит за учебу рижского мэра, лишний вес Вайкуле и пополнение в семье миллионера Зузанса: о чем пишут латышские таблоиды

За чей счет рижский мэр Мартиньш Стакис ездил на семинары в Нью-Йорк, кто заступился за автора скандального мурала Кристиана Бректе, сколько килограммов набрала Лайма Вайкуле и кто стал новым членом семьи недавно разведенного миллионера Яниса Зузанса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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