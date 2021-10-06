Кто платит за учебу рижского мэра, лишний вес Вайкуле и пополнение в семье миллионера Зузанса: о чем пишут латышские таблоиды

За чей счет рижский мэр Мартиньш Стакис ездил на семинары в Нью-Йорк, кто заступился за автора скандального мурала Кристиана Бректе, сколько килограммов набрала Лайма Вайкуле и кто стал новым членом семьи недавно разведенного миллионера Яниса Зузанса? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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