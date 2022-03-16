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Как Расма Крейца спасает животных из украинских приютов
Кто в Латвии за Путина, Ульяне Семеновой - 70, Паулс не комментирует войну: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как простая жительница Латвии быстро организовала доставку гуманитарного груза в Украину и вывезла оттуда более 70 животных, почему Паулс не хочет говорить о войне, как легендарная Ульяна Семенова отметила 70-летие и кто из известных людей Латвии поддерживает политику Путина - именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Как Расма Крейца спасает животных из украинских приютов
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