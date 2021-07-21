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Саманту Тину обвинили в поддержке Лукашенко
Кто за Лукашенко, беда Ульяны Семеновой и латышская певица для голливудской звезды: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Почему Саманту Тину причислили к сторонникам Лукашенко, как Ульяна Семенова справляется с последствиями травмы, и кто эта девушка из Латвии, которую для сотрудничества выбрал кинозвезда Идрис Эльба? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Саманту Тину обвинили в поддержке Лукашенко

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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