Кто за Лукашенко, беда Ульяны Семеновой и латышская певица для голливудской звезды: о чем пишут латышские таблоиды

Почему Саманту Тину причислили к сторонникам Лукашенко, как Ульяна Семенова справляется с последствиями травмы, и кто эта девушка из Латвии, которую для сотрудничества выбрал кинозвезда Идрис Эльба? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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