Куда пропала Судраба, Гревцова - морж, как справить нужду в Антарктиде: о чем пишут латышские таблоиды

Куда пропала Ингуна Судраба, как скандальная депутат Гревцова восстанавливает душевные силы, тайны шопинга главного торговца Латвии и как справить нужду посреди ледяной пустыни в Антарктиде. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

Куда пропала Ингуна Судраба





Бывший руководитель госконтроля и экс-депутат Ингуна Судраба давно не появляется на публике. Потерпев неудачу в выборах в 13 Сейм, политик пропала из вида, отмечает Privāta dzīve.

Как удалось выяснить изданию, нынешняя деятельность экс-депутата связана с Украиной: Судраба участвует в проекте EU For The Accounting Chamber of Ukraine, где отвечает за обучение стратегиям учета и контроля государственных финансов. Не так давно Судраба выступила на международной конференции с докладом о том, как в Украине проходит адаптация аудита к международным стандартам.

Также Ингуна Судраба участвовала в выпуске видеоподкаста Ziņojums par stavokli Ukrainā, где заявила, что знала о планах нападения на Украину. По ее словам, в ноябре 2021 года в определенных кругах назывались конкретные даты нападения. Она постоянно находилась в Украине с ноября 2020 года, однако в конце прошлого года была вынуждена вернуться в Латвию. "Точная дата нападения менялась от месяца к месяцу, но в январе я получила приказ: в течение трех дней покинуть Украину", - утверждает она.

Лиепниекс возмущен - ему не дали премию





Политтехнолог Юргис Лиепниекс возмущен: его книга оказалась самой покупаемой и о ней говорят все, однако приз Kilogrāms kultūras получил другой автор, пишет Privāta dzīve.

Вышедший в прошлом году криминальный роман "Мой бедный пират" (Mans nabaga pirāts) быстро стал бестселлером. Успех книги отметило жюри Kilogrāms kultūras, выдвинув на премию в категории литературы, но в финал попала монография Иевы Струки Par skaisto un aplamo dzīvi, посвященная писателю и драматургу Аншлавсу Эглитису. Юргис уверен, что результаты голосования подтасованы.

"Либо в опросе участвовал узкий и специфичный круг респондентов, либо все это попросту подтасовка. Проверить голосование мы не можем, ведь организаторы не публикуют данные опроса. Мы даже не знаем, сколько людей участвовало в голосовании - десять или тысяча. Результаты взяты с воздуха, другого объяснения нет. Я шокирован, что за деньги налогоплательщиков допускается такое беззаконие", - возмущается он.

Председатель жюри Иева Розентале опровергла все обвинения Лиепниекса. По ее заверениям, голосование абсолютно прозрачно, но на него влияют различные факторы, в том числе, время выхода произведения, активность его продвижения в соцсетях и доступность для читателей. Как правило, большее число голосов у тех, что изданы в начале сезона.

Гревцова стала моржом



Скандально известная депутат Сейма Глория Гревцова снова попала в неприятности. На этот раз - из-за высказываний о Музее оккупации. В соцсетях Гревцова заявила, что экспозиция - пропаганда, часть экспонатов вводят в заблуждение, а гид не отвечает на поставленные вопросы. теперь ей придется предстать перед Комиссией Сейма по этике, пишет Privāta dzīve.

Сохранять спокойствие, как отмечает издание, Гревцовой помогает новое хобби - моржевание. А вдохновил ее на это не менее скандальный друг, экс-дипломат Рудольф Бреманис. Он является сооснователем клуба моржей Lucavsalas ledus lači и занимается зимним нырянием уже пятый год.

"Сама бы я не решилась, но Рудольф уговорил. Он подсказывает, как правильно дышать и вести себя в ледяной воде. Ни разу после проруби я не заболела, - хвастается Гревцова. - Нельзя латвийским женщинам бояться зимних купаний. Мы ведь особые, с характером".

Секреты шопинга главного торговца Латвии





Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, издавший книгу "Pārtikas higiena", делится с читателями Privāta dzīve лайфхаками шопинга и рассуждает о парадоксах нашей торговой системы.

Одно из его правил - не обращать особое внимание на дату реализациина упаковке. По его утверждению, "использовать до" указывает на срок, в течение которого товар должен быть продан. Употреблять же его можно и после этой даты. "Купил желе со сроком использования до 14 января. Съел его 19 января - и уверяю вас, оно было таким же вкусным, каким было бы и 14 января, - заявляет Данусевич. - Главное - хранить продукт по правилам и обращать внимание на внешний вид - цвет, запах, консистенцию".

Жесткая позиция у Данусевича по поводу гигиенических требований при продаже продуктов в латвийских магазинах. Он вспоминает опасения покупателей, что, покупая фрукты, можно заразиться ковидом и другими вирусами. "Это абсурд! Вирусы не передаются через нерасфасованные продукты питания. Но важно мыть и руки, и фрукты, ведь вы не знаете, где и как они хранились".

Критикует Данусевич и депозитную систему упаковочной тары: от этого страдают небольшие магазины, ведь площадь аппарата для сдачи тары занимает важные метры, где ранее могли стоять, например, кофейные аппараты, приносившие прибыль. В аппаратах для сдачи тары быстро заводятся тараканы и с ними приходится бороться. И, наконец, по его мнению, это коррумпированная и непродуманная система, в которой много несостыковок. "Собирается тара определенных брендов. А как же тара из-под сметаны, молока, масла? В паре торговых сетей, получив чек, я могу его отоварить лишь на месте. Что это, если не принуждение к покупке?"

Лайфхаки от для удачной закупки:

Смотри на цену за литр/килограмм, а не за упаковку. Так легче сравнить цены.

Обращай внимание на объем упаковки. Например, с виду одинаковые баночки одного и того же продукта, но в одной 350 грамм, а в другой 390 за ту же цену.

Не обманывайся громким названием, оно не всегда на 100% соответствует истине. Например, в составе индюшачьей колбасы может быть лишь 15% индюшачьего мяса, а остальное - субпродукты, свинина и консерванты.

Не добивайтесь идеальной стерильности. Человеческому организму важно развивать иммунитет.



"Я согласен с поговоркой, что вовремя поднятое не считается упавшим", - говорит Данусевич.



Самое сложное в Антарктиде - справить нужду





111 километров в минус тридцать по Цельсию - именно столько прошел бывший баскетбольный судья Арнис Озолс, приняв участие в проекте Inspire 22 о человеческих возможностях в суперэкстремальных условиях. В рамках проекта команда добровольцев отправилась в 55-дневный лыжный заезд длиной 900 километров - от побережья Антарктиды до Южного полюса. Спонсорам проекта дали возможность пройти более короткий отрезок - 111 километров.

"Для меня, как офисного человека, это стало колоссальным выходом из зоны комфорта, - делится с изданием Kas Jauns Арнис. - Если бы я рассуждал рационально, то ни в коем случае не согласился бы на участие в этом".

По его словам, трудно было все - и ежедневные 8-часовые переходы, и ночевки посреди бескрайней снежной равнины, и перекусы заледеневшими продуктами. Но самым сложным оказалось справлять нужду. В Антарктиде категорически запрещено оставлять мусор, не говоря уже о фекалиях. Поэтому процедура справления нужды была достаточно сложной. Большую и малую нужду следовало справлять отдельно и отдельно же хранить (все забиралось с собой). Каждому в начале путешествия выдали комплекты: для "по-маленькому" специальные пластиковые бутылки, а для "по-большому" - особые плотно закрывающиеся пластиковые пакеты. В лагере обустраивалось некое подобие ширмы, за которой можно было уединиться.

"При минус тридцати приходилось снимать штаны, виртуозно покакать в пакет, закрыть его, положить в большой мешок к остальной "коллекции" и везти в своих санях дальше. Одно хорошо - все это замерзало моментально и не воняло. А плохо, что нам выдали всего по пять пакетов и когда они кончились, пришлось открывать уже занятые пакеты и докладывать туда", - делится секретами выживания Арнис.