Латвийская Барби ждет ребенка от турецкого бойфренда

Рижанка Елена Петрова, несколько лет назад ставшая известной как "латвийская Барби" готовится стать мамой.
Елена, которая не скрывает, что сделала несколько пластических операций, также известна как участница нескольких реалити-шоу на местных телеканалах.
Недавно стало известно, что она ждет малыша. Об этом Елена сообщила в социальных сетях. Отец ребенка - житель турецкого курортного города Анталья Шевкет Караджан, с которым Елена находится в отношениях около полутора лет, пишет Privātā Dzīve.
В этом году из-за пандемии они встречались единственный раз в июле, когда Петрова гостила у своего возлюбленного. Сейчас оба живут в разлуке каждый в своей стране, но в комментариях к снимкам в Instagram Елена написала, что планирует переселиться в Турцию и там растить ребенка, но рожать будет в Латвии - и очень надеется, что папа малыша сможет быть рядом в этот важный момент. Она уже выучила турецкий язык и планирует свадьбу. По ее словам, Кефкет успешно трудится в ресторанном бизнесе, и не захочет, чтобы его жена работала.