Латвийская Барби ждет ребенка от турецкого бойфренда
Foto: Privātais arhīvs

Рижанка Елена Петрова, несколько лет назад ставшая известной как "латвийская Барби" готовится стать мамой.

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Елена, которая не скрывает, что сделала несколько пластических операций, также известна как участница нескольких реалити-шоу на местных телеканалах.

Недавно стало известно, что она ждет малыша. Об этом Елена сообщила в социальных сетях. Отец ребенка - житель турецкого курортного города Анталья Шевкет Караджан, с которым Елена находится в отношениях около полутора лет, пишет Privātā Dzīve.

В этом году из-за пандемии они встречались единственный раз в июле, когда Петрова гостила у своего возлюбленного. Сейчас оба живут в разлуке каждый в своей стране, но в комментариях к снимкам в Instagram Елена написала, что планирует переселиться в Турцию и там растить ребенка, но рожать будет в Латвии - и очень надеется, что папа малыша сможет быть рядом в этот важный момент. Она уже выучила турецкий язык и планирует свадьбу. По ее словам, Кефкет успешно трудится в ресторанном бизнесе, и не захочет, чтобы его жена работала.

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A post shared by 👑 𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓙𝓮𝓵𝓮𝓷𝓪 👑 (@laddy_jelena) on Nov 6, 2020 at 4:29am PST
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A post shared by 👑 𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓙𝓮𝓵𝓮𝓷𝓪 👑 (@laddy_jelena) on Oct 24, 2020 at 4:16am PDT
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A post shared by 👑 𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓙𝓮𝓵𝓮𝓷𝓪 👑 (@laddy_jelena) on Oct 25, 2020 at 10:47am PDT
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