Латвийские девушки на Only Fans и почему Майрис Бриедис предпочитает говорить по-русски: о чем пишут латышские таблоиды

Известная латвийская писательница узнала на госпортале, что умерла; почему звезду театра "Дайлес" почти не видно на сцене; легко ли быть дочкой Ивара Калниньша; кто из латвийских девушек есть на Only Fans; почему латыш Майрис Бриедис предпочитает говорить по-русски. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Госпортал Latvia.lv "похоронил" Даце Рукшане





Foto: LETA

Неприятные минуты недавно пережила писательница Даце Рукшане-Щипчинска. Зайдя на государственный портал latvija.lv, она увидела сообщение, что ее данные недоступны в связи с тем, что она… умерла.

"Сейчас мне смешно это вспоминать, - делится с журналом Kas Jauns Рукшане. - Но в первый момент, если честно, стало не по себе. Я решила, что по ошибке зашла в профиль одного из своих родственников, который, оказывается, умер, а я ничего об этом не знала…"

По словам писательницы, она не держит зла, тем более что позже ей прислали сообщение о возможных неполадках в связи с реконструкцией портала.

Посмотреть на ситуацию с юмором помогли и приятели Даце, умеющие пошутить: "Как же человек узнает о том, что он умер, если не сообщить об этом?", "Официальная причина смерти - глюки в системе", "Государство тебя отменило".

Корифей театра "Дайлес" Артур Скрастиньш теряет роли





Foto: F64

Столичных театральных завсегдатаев тревожит смена курса в театре "Дайлес": замечено, что после смены руководства в 2019 году на сцене все реже появляется любимец публики Артур Скрастиньш. Что происходит, выясняло издание Kas Jauns.

Действительно, в недавнем прошлом ни у одного актера труппы не было такого количества ролей, как у блистательного Скрастиньша. Для многих театр ассоциировался именно с ним и восторг публики завоевывали даже не самые удачные спектакли.

В 2019 году сообщество актеров театра во главе с самим Артуром Скрастиньшем инициировало отстранение главного режиссера Дж.Дж.Джилинджера и директора Андриса Витолса. В конкурсном порядке должности заняли Юрис Жагарс и Виестур Кайришс. Ветер перемен в театре усугубился наступлением пандемии и вызванных ею ограничений, но сейчас театр снова работает в полную силу.

Однако куда делся Скрастиньш? Худрук театра Виестур Кайришс от комментария отказался. Но, по мнению театрального критика Генриетты Верхоустинской, актер вовсе не сидит без работы. В этом сезоне у него две яркие роли в спектакле "Фаринелли и король" и в постановке "Ретрит". В предыдущем сезоне Скрастиньш играл в "Ротко". Верхоустинска также добавила, что что перемены пошли театру на пользу: репертуар высоко оценен, что подтверждают многочисленные награды премии Spelmaņu nakts.

Латвийские девушки на Only Fans





Разнообразить свою жизнь, найти приключения и подзаработать - именно для этого знаменитости и интересные люди заводят аккаунты на платформе Only Fans. Однако вместе с просмотрами, заработком и новыми подписками получают и осуждение. Издание Kas Jauns посвятило целых два разворота латвийским девушкам, публикующим откровенный контент на известной платформе.

Лиене Ушакова уже два года ведет аккаунт в Only Fans и считает, что платформа завоевала популярность именно в период ковида. "Сначала там обитали, по большей мере, девушки, предлагающие откровенные видео, но постепенно подтянулись и спортсмены, шеф-повара, музыканты, фитнес-тренеры и даже мировые звезды. Там много латвийцев и среди них есть гораздо более "взрослый" контент, чем мой. Я предлагаю материалы, достойные хорошего мужского журнала", - говорит Ушакова, которая уверена, что на доход от Only Fans можно неплохо жить. Если, конечно, заниматься созданием контента ежедневно и вкладываться по полной. Для нее же это, скорее, хобби и приятный финансовый бонус.

Блогер и соведущая передачи Stila patrulis Яна Брук обосновалась на Only Fans не так давно, но уже завоевала популярность. Она также считает создание контента на этой платформе скорее хобби. "У меня не было цели зарабатывать здесь своими обнаженными фото. Скорее, я хотела делиться более откровенным форматом, чем допускает Instagram. И подчеркиваю - мне абсолютно не стыдно. Слышала мнения о девушках с Only Fans, что они испорченные и проститутки. Смешно, когда мужчины считают, что с такой теперь никто не будет вместе, мужа ей не найти. А эти девушки тем временем зарабатывают побольше всех злопыхателей, вместе взятых".

Криста Кристиана Кореник недавно закончила учебу в университете Страдиня, а теперь работает фитнес-тренером и особое внимание уделяет созданию контента для Only Fans, где зарегистрирована с конца прошлого года. Она считает, что в будущем, возможно, оставит платформу единственным средством заработка. "Учитывая, сколько я заработала в первые месяцы - можно спокойно оставить работу тренером и быть при этом финансово независимой". На вопрос о том, какое именно содержание у ее фото и видео, Криста кокетливо отвечает: "Не буду рассказывать всего, но поверьте, на это стоит посмотреть!". Главным минусом Only Fans Криста считает критичное отношение латвийцев. За границей люди свободно пользуются платформой, а большинство наших девушек предпочитают оставаться анонимными из-за страха осуждения.

Популярная эксперт по семейным отношениям Иева Симане ничего предосудительного в пользовании платформой не видит: "Насколько известно, она создана для творческих людей, чтобы делиться своими работами и получать за это деньги. Эротические фото и видео - лишь одно из направлений. Не знаю, как обстоит дело с доступом для несовершеннолетних - надеюсь, этот вопрос регулируется".

Only Fans основан в 2016 году в Великобритании как социальная сеть с платной подпиской. В среднем пользователь Only Fans может заработать около 140 долларов в месяц.

Как живет дочь Ивара Калниньша





На следующей неделе после трехлетнего перерыва состоится знаменитый карнавал Латвийской художественной академии. Среди его распорядителей - студентка первого курса Луизе Калниня. О том, что отец Луизе знаменитый актер Ивар Калниньш, в академии знают немногие, пишет Privāta dzīve.

Луизе - четвертый (из пяти) ребенок Калниньша. Она говорит, что известность отца ей никогда не мешала. И подчеркивает, что ее поколение не придает значение тому, кто из какой семьи. К тому же во Французском лицее, где она училась, много детей знаменитостей и внимания на этом никто не заострял.

В чертах лица девушки можно легко узнать отца. Передались ей и способности к искусству. "Я с раннего детства занималась в кружках с художественным направлением. Керамика, рисование, музыкальная школа, танцы, художественная гимнастика… До сих пор танцую в коллективе Daiļrade, готовимся к празднику песни и танцев, - делится она. - После девятого класса поступила в Рижскую школу дизайна и искусства. Потом, осознав, что учеба за границей меня совсем не привлекает, поступила в Латвийскую художественную академию на отделение графического дизайна. В этот период мне очень помогла поддержка близких".

Почему Майрис Бриедис предпочитает говорить по-русски





Foto: Ģirts Ozoliņš/F64

На прошлой неделе боксер Майрис Бриедис отправился в пострадавшии от российского военного вторжения украинские города Ирпень и Бучу. Незадолго до отъезда он рассказал Privāta dzīve, почему говорит по-русски, чего ждет от политики, почему его семья живет за границей и как он относится к тому, что от него все отвернулись.

Недавно Бриедису исполнилось 38 лет, которые он, как и Новый год, встретил в Египте. Жена и пятеро сыновей Майриса, как известно, живут в Англии и боксер нередко слышит упреки, что они не знают латышского языка. Бриедис категорически опровергает эти слухи. На вопрос о том, по какой причине он сам в последнее время все чаще говорит по-русски, Майрис отвечает: "Потому что меня заставляют говорить по-латышски. А зачем? Покажите мне, кто в Латвии не знает латышского? Может, 1-2 процента. И почему никто не волнуется о молодежи, которая переходит на английский? Латышский вымирает. Я понимаю, его важно сохранить, но нужно делать это с любовью. Если действуешь давлением, человек сопротивляется. Вот и у меня, истинного латыша, появился протест. Так и хочется специально говорить по-русски. При этом я ничем не связан с Россией, я волнуюсь лишь о русскоязычных латвийцах".

Боксер поделился, что у него есть друзья в Украине. Он также поддерживает общение с мэром Киева Виталием Кличко, который и пригласил его в Украину, чтобы показать, что там происходит и обещал обеспечить охрану.

Бриедис подчеркивает, что от всей души помогает украинским беженцам, чем может - и в поиске жилья, вещами и оформлением документов. Однако, по его мнению, правительству Латвии следует в первую очередь помогать своим гражданам, иначе скоро у нас некому будет поддерживать Украину.