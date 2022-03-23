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Врач из Латвии уехал в Киев оперировать раненых
Латыш на войне, куда исчез Гобземс, сколько стоит стать успешным: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Уехавший из Латвии скандальный политик Алдис Гобземс вышел на связь, латвийская медицина не готова к войне, сколько стоит курс успешности у латвийских коучей (спойлер - дорого) и как ставшая беженкой украинская победительница "Евровидения" Джамала помогает своим соотечественникам. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Врач из Латвии уехал в Киев оперировать раненых
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