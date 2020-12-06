1 11
Латвийский режиссер Алвис Херманис не исключает возможность переехать в Россию
Латыши в Голливуде, свадьба с секс-куклой, лучшие фильмы года и другие события недели
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 11
Латвийский режиссер Алвис Херманис не исключает возможность переехать в Россию

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений