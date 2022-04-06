Латыши за Путина, кто унаследует Vincents, скандал с вонючими книгами: о чем пишут латышские таблоиды

Из латышей Путина поддерживают преимущественно противники вакцинации, бывшие жены Арниса Лицитиса не поделили его похороны, а секс-гуру легендарного "Будуара" недавно похоронила дочь. Именно об этом пишут латышские таблоиды.
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