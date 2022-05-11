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Левитс - миллионер. Насколько богат президент Латвии?
Левитс - миллионер, наследство Ритиньша и подарок от Путина: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Сколько денег у президента Латвии Эгила Левитса, какое наследство оставил самый известный повар страны Мартиньш Ритиньш, как рост цен повлиял на расходы известных латвийцев, какой подарок Латвии сделал президент России Владимир Путин и где сейчас стоят памятники Ленину? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Левитс - миллионер. Насколько богат президент Латвии?
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