Левитс - миллионер, наследство Ритиньша и подарок от Путина: о чем пишут латышские таблоиды

Сколько денег у президента Латвии Эгила Левитса, какое наследство оставил самый известный повар страны Мартиньш Ритиньш, как рост цен повлиял на расходы известных латвийцев, какой подарок Латвии сделал президент России Владимир Путин и где сейчас стоят памятники Ленину? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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