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Богатые тоже плачут. Латвийские миллионеры в шоке от коммунальных счетов
Лицитис умирал в одиночестве, миллионеры в шоке от коммунальных счетов: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как в последнее время жил известный актер Арнис Лицитис,
какими были рабочие будни голливудской звезды Джона Малковича с театре "Дайлес", какие счета за коммунальные услуги пришли латвийским миллионерам Круминьшу и Геркенсу? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Богатые тоже плачут. Латвийские миллионеры в шоке от коммунальных счетов
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