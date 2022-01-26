Лицитис умирал в одиночестве, миллионеры в шоке от коммунальных счетов: о чем пишут латышские таблоиды

Как в последнее время жил известный актер Арнис Лицитис,
какими были рабочие будни голливудской звезды Джона Малковича с театре "Дайлес", какие счета за коммунальные услуги пришли латвийским миллионерам Круминьшу и Геркенсу? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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