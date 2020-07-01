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Как строительство концертного зала связано с бизнесом семейства Андриса Шкеле
Лиене Ушакова торгует голым телом, сколько стоит платье Остапенко и откровения вдовца Юты Стрике: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: instagram.com/lenaushakova89/

Почему вокруг дискуссий о строительстве концертного зала всплыло имя Андриса Шкеле, как экс-футболист Жигаев и его жена стали звездами соцсетей, неожиданные гости на дне рождения Алены Остапенко и сколько Сексуальная Ли зарабатывает демонстрацией обнаженки. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашем дайджесте.

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Как строительство концертного зала связано с бизнесом семейства Андриса Шкеле

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Алена Остапенко Юта Стрике
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