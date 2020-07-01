Лиене Ушакова торгует голым телом, сколько стоит платье Остапенко и откровения вдовца Юты Стрике: о чем пишут латышские таблоиды

Почему вокруг дискуссий о строительстве концертного зала всплыло имя Андриса Шкеле, как экс-футболист Жигаев и его жена стали звездами соцсетей, неожиданные гости на дне рождения Алены Остапенко и сколько Сексуальная Ли зарабатывает демонстрацией обнаженки. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашем дайджесте.
- 1. Как строительство концертного зала связано с бизнесом семейства Андриса Шкеле
- 2. Бывший футболист Жигаев стал звездой соцсетей
- 3. Линда Лин распрощалась с бизнесом
- 4. Звезда соцсетей Лиене Ушакова зарабатывает на торговле голым телом
- 5. Вдовец Юты Стрике впервые рассказал о семейной жизни
- 6. Алена Остапенко устроила большую вечеринку в свой день рождения