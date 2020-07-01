Лиене Ушакова торгует голым телом, сколько стоит платье Остапенко и откровения вдовца Юты Стрике: о чем пишут латышские таблоиды

Почему вокруг дискуссий о строительстве концертного зала всплыло имя Андриса Шкеле, как экс-футболист Жигаев и его жена стали звездами соцсетей, неожиданные гости на дне рождения Алены Остапенко и сколько Сексуальная Ли зарабатывает демонстрацией обнаженки. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке. Подробнее - в нашем дайджесте.

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