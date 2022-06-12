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Без Spotify и без фестивалей. Как после войны лихорадит российскую музыку
Лобода стала юрмальчанкой, Нетребко на двух стульях, Хаматова о Латвии и другие события недели
Foto: Publicitātes foto

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Без Spotify и без фестивалей. Как после войны лихорадит российскую музыку
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