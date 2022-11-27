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Билет в один конец. Кто из знаменитостей покинул Россию и что они делают теперь
Лобода в черном списке, Хаматова попала в немилость, альфа-женщина Латвии и другие события недели
Foto: Māris Morkāns

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Билет в один конец. Кто из знаменитостей покинул Россию и что они делают теперь
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