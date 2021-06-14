Любовь и большие ботинки. Дети рассказали, что им нужно, чтобы стать взрослыми

Дети мыслят свободно и обладают невероятным воображением. Их непосредственность и прямолинейность иногда помогают им найти очень неожиданные ответы на вопросы и посмотреть на вещи иначе, чем взрослые.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Именно поэтому учитель из Великобритании Джордж Пойнтон решил спросить у своих учеников - что им нужно, чтобы стать взрослыми? Джорджу было интересно не только узнать, как дети представляют себе взрослую жизнь, но и проанализировать, насколько сильно их ответы отличаются от суждений взрослых людей.

I asked my year 1 classes 'What's the one thing you need to be an adult?'

Here is my analysis;

A THREAD — George Pointon (@GeorgePointon_) May 28, 2021

"Я спросил своих первоклашек, что им нужно, чтобы стать взрослыми. И вот мой анализ".

Кэти: "Покупать еду и не жить с мамой".

Джордж Пойнтон: Если дело только в этом, то многие мои друзья все еще дети. Но Кэти права, по сути взрослая жизнь - это радость от покупки еды и отсутствие необходимости постоянно быть рядом с мамой.

Джек: "Думаю, ничего не нужно".

Джордж Пойнтон: Я убежден, что Джек самый умный человек из ныне живущих. Он настолько невозмутим, будто у него третий глаз или он уже прожил тысячу жизней. Он знает, что все неважно. Действительно, мы взрослеем тогда, когда сами того захотим. Гениальный парень.

Тоби: "Удостоверение личности".

Джордж Пойнтон: Тоби понятия не имеет, что такое удостоверение личности и зачем оно нужно, хотя понимает, что это необходимость. В каком-то смысле Тоби прав. Он также написал про свою идею drive-in кафе с хлопьями. Идея неплоха, но не имеет никакого отношения к моему вопросу.

Эмма: "Никогда не сдаваться, несмотря на трудности".

Джордж Пойнтон: Я думаю, что это самый правильный ответ. Секрет взрослой жизни в упорстве и стойкости. Самое главное - вне зависимости от ситуации уметь преодолевать трудности и становиться сильнее. Эмма по-настоящему взрослая.

Майки: "Ботинки и носки больших размеров".

Джордж Пойнтон: Он долго думал. Честно говоря, я надеялся, что он выдаст что-нибудь стоящее, но нет. Технически он, конечно, прав, но неужели это все, что пришло ему в голову? Я спросил его, бывают ли взрослые с маленьким размером ноги, а Майки просто рассмеялся.

Рави: "Любить кого-нибудь".

Джордж Пойнтон: Конечно, Рави не имеет в виду легкую детскую влюбленность или страсть. Он говорит о серьезной любви. О той, о которой поют The Beatles - честной, доверительной и сильной. Тому, для кого Рави станет мужем, очень повезло. Рави - настоящий мужчина.

Роузи: "Много дней рождения".

Джордж Пойнтон: Роузи, как же все просто, всего лишь перспектива дней рождения. И все. Мне даже стало немного смешно, а Роузи рассердилась. А мне так понравилась ее прямолинейность. Повзрослей, живи, а потом смерть. Я спросил ее, сколько же нужно дней рождения, на что она ответила: "Я не знаю, 10 или 30".

Вэнди: "Радоваться всему вокруг".

Джордж Пойнтон: Ого, удара в спину от Вэнди я не ожидал. Неужели быть взрослым - это быть довольным жизнью? Наконец-то наслаждаться всем тем, что она преподносит? Спокойствие, тишина, ощущение счастья... Это не правда. Быть взрослым - сущий ад.

Бен: "Самому устанавливать правила".

Джордж Пойнтон: Бена очевидно держат в ежовых рукавицах. Четвертый Рейх. Мальчику просто не терпится вырваться на свободу. Я спросил, какие правила он бы хотел ввести и он ответил: "Правило больше играть и побольше есть". Я очень надеюсь, что у него все получится, очень.

Сюзанна: "Завести кошку или, например, волка".

Джордж Пойнтон: Сюзанна последнее время просто одержима волками. При этом, она не очень разбирается в ситуации. Волки - это собаки, тигры, кто-то еще? Но кто знает? Домашнее животное требует большой ответственности и я думаю, что она будет очень любящим другом для любого животного.