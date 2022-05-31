Любовь к родине и татуировки. Эстонка набила на руке карту и ноты гимна своей страны

Ноты гимна, карта Эстонии, легендарный персонаж с эстонского спичечного коробка, василек и колоски — насколько нужно любить свою родину, чтобы навсегда нанести на тело ее символы? Для Лийси, которая работает в школе, одно оказалось связано с другим, и сегодня главные символы Эстонии красуются на ее руке.

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Лийси работает организатором внеклассной работы в школе, а в свободное время — визажистом и мастером по бровям. В настоящее время она дистанционно изучает парикмахерское дело.

"Скажем так, у меня не так много времени остается на другие дела после основной работы, хобби, школы парикмахерского искусства, заботы о двух дочках, кошках и собаках, но я все равно стараюсь общаться с моими друзьями — насколько позволяет время и обстановка", — говорит она.

От маленькой бабочки до "Мульгиского мужчины"

Сейчас рука Лийси покрыта различными эстонскими символами, а история ее самой первой татуировки очень забавна. Девушка тогда училась в 11-м классе, и один из ее одноклассников сделал из ручки и разных других штуковин полноценную тату-машинку. "Мы подумали с другим одноклассником, что такие ужасные бунтари как мы просто обязаны иметь по татуировке, и пока мои родители были на работе, попросили друга сделать нам тату. Это была одна маленькая бабочка на спине", — вспоминает Лийси.

Первая татуировка до сих пор на месте, хотя ее пришлось несколько раз обновлять. Лийси допускает, что сделает что-то вместо нее, если у нее сложится общая концепция узора на спине. Но на данный момент она все еще там, где была изначально, и Лийси называет ее "вполне адекватной бабочкой".

После истории с бабочкой прошло несколько лет, и в свой 25-й день рождения девушка сделала татуировку на ребрах — первую строчку эстонского гимна, с которой и началась история появления различных эстонских символов на ее теле.

"Ноты гимна оказались не самой удачной работой татуировщика на тот момент, поэтому я закрыла их сверху васильками. На спине у меня ласточки. Но так как гимну нужно было найти место, я заново вытатуировала его на плече и руке", — объясняет Лийси. Почему гимн? Ей это всегда казалось настолько логичным и само собой разумеющимся, что других вариантов просто не было. "Что олицетворяет маленькую Эстонию лучше, чем собственная песня?"

Татуировка-рукав изначально не планировалась, но девушке стало казаться, что гимну на руке немного одиноко… И тогда стали появляться новые элементы — карта Эстонии в цветах флага, традиционный орнамент в виде восьмиконечных звезд, "Мульгиский мужчина", которого большинство знает как человечка со спичечного коробка Вильяндиской спичечной фабрики советских времен.

Но для Лийси это "Мульгиский мужчина", так как она сама родом из Мульгимаа. Дополнять свою руку татуировками он не планирует — места больше нет, но не скрывает, что думает о еще одной специфической для Эстонии тату, которая пока находится в стадии идеи — девушка еще не смогла придумать, как и где ее разместить.

Лийси говорит, что в Эстонии ее татуировки не вызывают особой реакции, хотя за границей почти всегда спрашивают, что за песня изображена на ее руке и что означает та или иная татуировка.

Годовщина республики в почете

"На самом деле, годовщина Республики в нашей семье очень важный праздник. Мы с семьей всегда наблюдали за парадом, накрывали стол и смотрели телевизор. В последние годы с парадами и встречами было туго, но дома мы всегда соблюдали традиции и чтили этот день", — говорит Лийси о том, что 24 февраля значит для ее семьи.

Однако в этом году все немного по-другому — упаковав с собой кильку и черный хлеб, утром праздничного дня Лийси отправилась на Мальту. "День рождения Эстонии по-мальтийски!" — смеется она.

В эстонском народе девушка больше всего ценит силу, трудолюбие, сплоченность и гордость. "Я одна из тех 1,33 миллиона человек, которые для какой-то великой державы могли бы по численности населения быть всего лишь маленьким городом. А наши традиции?! Ох уж эти праздники песен и танцев! В такие моменты действительно гордишься тем, что ты эстонка!"