Лжесвидетельства, отравления и эксперименты с наркотиками. 8 конспирологических историй, оказавшихся правдой

Существует множество теорий заговоров, как вполне логичных, так и до смешного нелепых. Некоторые верят, что людей чипируют через прививки или что вышки сотовой связи распространяют Covid-19. Но порой бывает и так, что какая-нибудь безумная на первый взгляд теория оказывается правдой.

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Maxim собрал несколько реальных историй, которые могут показаться конспирологическими, но при этом являются задокументированными фактами.