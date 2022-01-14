Лжесвидетельства, отравления и эксперименты с наркотиками. 8 конспирологических историй, оказавшихся правдой

Существует множество теорий заговоров, как вполне логичных, так и до смешного нелепых. Некоторые верят, что людей чипируют через прививки или что вышки сотовой связи распространяют Covid-19. Но порой бывает и так, что какая-нибудь безумная на первый взгляд теория оказывается правдой.
Maxim собрал несколько реальных историй, которые могут показаться конспирологическими, но при этом являются задокументированными фактами.
- 1. Сигареты — лекарство от всех болезней
- 2. MK-Ultra. Контроль над разумом
- 3. Шпионская программа Cointelpro
- 4. Эксперименты с сифилисом
- 5. Отравленный алкоголь и "сухой закон"
- 6. СССР испытал ядерное оружие на своих гражданах
- 7. Показания Наиры и война в Персидском заливе
- 8. Операция "Нортвудс" и Фидель Кастро