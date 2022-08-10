Майя Силова давно замужем, дом убитого Ребенока выставлен на продажу, Каргина отреклась от политики: о чем пишут латышские таблоиды

Как получилось, что Майя Силова уже два года как замужняя дама, писательница Нора Икстена на грани жизни и смерти, как знаменитые люди страны готовятся к трудной зиме, сколько стоит выставленный на продажу дом убитого Павла Ребенока и почему Татьяна Каргина больше не хочет "играть" в политику. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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