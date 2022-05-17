"Макдак", "МакКряк" и "Крошка Макдошка": McDonalds уходит, россияне ищут замену названию

Российские поклонники McDonalds гадают, как будет называться местный ресторан, который заменит популярную американскую сеть фастфуда после окончательной продажи бизнеса компании. Одна из популярных версий - сленговое название "Макдак", но появились уже и более официальные, например, — "Россбургер".

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16 мая американская компания McDonald's объявила об окончательном уходе из страны, — после 32 лет работы в России корпорация продает бизнес и ищет покупателя, написал генеральный директор компании Крис Кемпчински на сайте корпорации.

"...игнорировать гуманитарный кризис, вызванный [спецоперацией] в Украине, невозможно. Именно поэтому McDonalds решил полностью уйти с российского рынка. Впервые в нашей истории мы "деархивируем" крупный рынок и продаем портфолио ресторанов McDonalds. Они больше не будут носить это название, в них не будет нашего меню. Золотые арки больше не будут светить в России", — сообщил директор.

Тем временем, неназванный источник в корпорации сообщил информационному агентству "ТАСС", что рестораны будут работать в стране уже в июне 2022 года, но под другим названием: McDonalds вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название.

Напомним, что McDonalds объявил о временной приостановке работы в России еще в марте, надеясь на скорое завершение военных действий на территории Украины. Но, как заявил генеральный директор компании Крис Кемпчински, сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonalds.

Ожидается, что убытки от ухода компании с российского рынка могут составить до 1,4 миллиарда долларов, сообщает "Голос Америки". В рамках продажи бизнеса компания намерена оставить за собой права на товарный знак в России, а значит рестораны, которые откроют на месте McDonalds, не смогут использовать ее название, логотип и меню.

В связи с этим, пользователи Рунета вовсю выдвигают свои идеи, как будет называться ресторан, который откроют взамен McDonalds. Одной из популярных версий стало сленговое название "Макдак", но к нему уже присоединились более креативные "МакКряк", "Мякиш" и "Россбургер". Тем временем, часть комментаторов попросту откровенно троллит возможного российского приемника американского фаст-фуда.

Авторы русскоязычных телеграм-каналов запускали голосования о возможном названии для нового ресторана. Судя по опросу в популярном паблике Dark Voice, лидировало название "Крошка Макдошка".

Foto: Ekrānuzņēmums

Но многие комментаторы, похоже, скептически восприняли новость о возможном появлении ресторанов, которые смогут заменить "Макдоналдс".