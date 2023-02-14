Маклер из Латвии рассказала, как участвовала в сделках семьи Путина

Агнесе Томсоне проработала 10 лет агентом по недвижимости в элитном французском курортном городке Биарриц. Она поделилась с Kas Jauns информацией о владениях, связанных с семьей Путина.

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Биарриц – элегантный город на юго-западе Франции. С XIX века это место стало популярным курортом. Агнесе утверждает, что именно там расположены виллы, связанные с Путиным.

Одна из них - владение Артура Очеретного, нынешнего супруга бывшей жены российского президента Людмилы. В декабре 2013 года, спустя полгода после развода Путиных, на имя Очеретного была оформлена вилла стоимостью 5,3 миллиона евро. Она находится в районе Англет, недалеко от виллы дочери Путина.

"С именем Путина в Биаррице связаны владения стоимостью примерно на 10 миллионов евро, - рассказывает Томсоне. - Несмотря на то, что там есть поле для посадки частных самолетов, Путин здесь в последний раз был, предположительно, до того, как стал президентом. Ведь попасть сюда инкогнито не представляется возможным".

"В 2010 или 2011 году, когда я только начала работать в агентстве BARNES Cofe Basque, как-то раз к нам зашел высокий красавец-блондин, примерно 45 лет, говорящий по-английски. Спрашивал, какие есть в продаже элитные особняки в Англет - одном из престижных районов Биаррица", - вспоминает Томсоне.

Клиенту предложили виллу с видом на океан и полем для гольфа в стиле ар-деко. "Трехэтажный дом, красивая лестница, стоимость - 5 миллионов евро. В момент получения мандата на продажу вилла находилась в довольно запущенном состоянии - старые ковры и отвратительные коричневые жалюзи", - вспоминает Томсоне.

Мужчина осмотрел и приобрел виллу. Сделка была оплачена через Сбербанк, без оформления кредита. "Далее мы участвовали как посредники в процессе реновации, объявляли тендер на архитектурные работы. Выиграл хорошо известный в местных кругах архитектор, который, впрочем, схватился за голову, узнав, какие именно реновации хочет новый владелец: "Здесь будем жить с женой и ребенком. Хотим все от Versace и огромную хрустальную люстру в пол". Тогда мы еще не знали, что это новый муж экс-супруги российского президента - Артур Очеретный", - продолжает Агнесе.

Foto: Vida Press/Privātais arhīvs

На вопрос, откуда у него такие средства - пять миллионов евро на покупку, еще три миллиона на реновацию, и все это без займа, - клиент ответил, что он является крупным бизнесменом в сфере недвижимости в Москве.

Агнесе в свое время дружила с семьей одного из бывших клиентов, успешного российского предпринимателя, который вращался в этих кругах. Однако он упомянул, что незнаком с таким "коллегой" из Москвы. Позже он связал все нюансы и понял, что этот богатый клиент не кто иной, как новый муж бывшей жены Путина.

Тем временем грандиозная реновация владения вызвала протесты местных - были выкопаны растущие в дюнах сосны. Пока на вилле шли ремонтные работы, экс-супруга Путина там появлялась и, в частности, была замечена на выступлении знаменитой балетной труппы Malandain Ballet Biarritz. Однако в 2020 году Людмила покинула владение и больше там не появлялась. На данный момент реновация "заморожена" в связи с нападением России на Украину и когда продолжится - неизвестно.

Есть предположения, что у дочери Владимира Путина, Екатерины Тихоновой, также имеется недвижимость в Биаррице. Точный владелец неизвестен, однако из дома по соседству хорошо виден сад и бассейн. Папарацци удалось сфотографировать, как Тихонова плескалась в бассейне, этот снимок попал в прессу. С тех пор владельцы больше там не замечены, но виллу пока не продали.

Агнесе Томсоне оценивает эту недвижимость как спорную: "Я бывала в этом доме. Идеальный дизайн люкс, все оформлено со вкусом. Трехэтажный дом, каждый этаж по 100 квадратных метров, два огромных балкона с видом на океан, стильная башенка, подвал с обустроенной прачечной и морозильной камерой. Все по высшему классу, дизайнерская мебель, паркет, помещения для персонала. Земли маловато - 700 или 800 квадратных метров. Однако есть и существенный минус: дом находится на первой линии у моря, и есть риск, что вилла уйдет под воду. По утверждению местных политических партий, эта угроза вполне реальна.

Если не брать во внимание риск размытия береговой линии, стоимость виллы могла бы составлять 5 миллионов евро. Однако при нынешних обстоятельствах ее можно попытаться продать за полтора миллиона евро и надеяться на то, что мэрия займется укреплением берега", - заключает Агнесе Томсоне.