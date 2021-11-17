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Янис Юрканс рассказал, что разрушило его брак - это алкоголь
Маркусу Риве в России ничего не светит, почему плачет Олга Раецка: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Что происходит с карьерой Маркуса Ривы в России и Украине, что довело до слез популярную певицу Олгу Раецку, как депутат Бондарс защитит семью от дронов-шпионов и новый поворот в разводе Яниса Юрканса. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Янис Юрканс рассказал, что разрушило его брак - это алкоголь
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