Медведь на дереве или нарост? Latvija valsts meži опубликовали вирусное фото
Foto: AS "Latvijas valsts meži"

Госкомпания Latvija valsts meži опубликовала фотографию, где виден забравшийся на дерево медвежонок. На самом деле, как объясняется в подписи к фотографии, это гигантский нарост на дереве.

"В Южном Курземе замечен медведь! Заметив человека, он быстро залез на дерево и крепко-накрепко за него ухватился", — гласит шуточная подпись.

Потом авторы публикации поясняют — на самом деле это гигантский кап на берёзе, по форме действительно очень похожий на медведя. Так называются наросты на деревьях, которые могут вырастать до метра и больше.

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rus.DELFI.lv

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