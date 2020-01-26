Медведь на дереве или нарост? Latvija valsts meži опубликовали вирусное фото

Госкомпания Latvija valsts meži опубликовала фотографию, где виден забравшийся на дерево медвежонок. На самом деле, как объясняется в подписи к фотографии, это гигантский нарост на дереве.

"В Южном Курземе замечен медведь! Заметив человека, он быстро залез на дерево и крепко-накрепко за него ухватился", — гласит шуточная подпись.

Потом авторы публикации поясняют — на самом деле это гигантский кап на берёзе, по форме действительно очень похожий на медведя. Так называются наросты на деревьях, которые могут вырастать до метра и больше.