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Марис Гулбис жалеет о своей ветрености
Мелкие людишки в политике, Элина Малыгина вышла замуж: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Вдова Валерия Малыгина вышла замуж, эстрадная звезда Латвии Мирдза Зивере вернулась на сцену ради мужа, три неудачи в личной жизни экс-министра Мариса Гулбиса, сын легендарного актера Эдгара Лиепиньша возмущен использованием имени отца в предвыборной борьбе политиков и в чем уникальность стиля актрисы Гуны Зарини. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Марис Гулбис жалеет о своей ветрености
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