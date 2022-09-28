Мелкие людишки в политике, Элина Малыгина вышла замуж, раскаяние ловеласа Гулбиса: о чем пишут латышские таблоиды

Вдова Валерия Малыгина вышла замуж, эстрадная звезда Латвии Мирдза Зивере вернулась на сцену ради мужа, три неудачи в личной жизни экс-министра Мариса Гулбиса, сын легендарного актера Эдгара Лиепиньша возмущен использованием имени отца в предвыборной борьбе политиков и в чем уникальность стиля актрисы Гуны Зарини. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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