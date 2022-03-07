"Меня здесь нет". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. Из страны также уехали режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин

“Мы улетели. [..] Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно – в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили”, – пишет Пишет Полозкова в instagram истории.

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"За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, нет ни одного работающего правового института. Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть. Ненависть как национальная идея", – пишет поэтесса.

"Но государство – не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие – вранье. Вранье и нагнетание ужаса.

Я верю, что так будет не всегда", пишет Вера Полозкова.

За последние дни Россию также покинули режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин, который сейчас находится в Риге, на фестивале документального кино "Артдокфест".