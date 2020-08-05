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Латыши и ислам - почему решение Ребеки Кохи вызвало споры и обсуждения
Мешает ли ислам спорту, чем Латвия разочаровала "возвращенца" и как развлекается правление Rīgas satiksme: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Privātais arhīvs

Как на принятие ислама перспективной тяжелоатлеткой Ребекой Кохой отреагировали ее соотечественники, почему вернувшийся после двадцати лет в Америке врач через год снова покидает Латвию и какие дорогие развлечения предпочитают избранные недавно члены правления муниципального предприятия Rīgas satiksme? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Латыши и ислам - почему решение Ребеки Кохи вызвало споры и обсуждения

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