Мешает ли ислам спорту, чем Латвия разочаровала "возвращенца" и как развлекается правление Rīgas satiksme: о чем пишут латышские таблоиды

Как на принятие ислама перспективной тяжелоатлеткой Ребекой Кохой отреагировали ее соотечественники, почему вернувшийся после двадцати лет в Америке врач через год снова покидает Латвию и какие дорогие развлечения предпочитают избранные недавно члены правления муниципального предприятия Rīgas satiksme? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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